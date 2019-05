Napoli-Inter, vietata la trasferta ai tifosi residenti in Lombardia

In vista della gara di domenica sera tra Napoli e Inter il Casms conferma le disposizioni del Vimilane e vieta la trasferta al San Paolo ai residenti in Lombardia «In ragione dei gravi accadimenti dell andata». Lo scorso 26 dicembre, infatti, durante gli scontri di via Novara a poche ore dall'inizio della gara tra Inter e Napoli ha perso la vita l'ultrà del Varese Daniele Berardinelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA