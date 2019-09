Diletta Leotta vede solo azzurro: «Napoli super con K2 ed Everest»

di Bruno Majorano

Diletta Leotta è molto più di un volto noto della tv italiana. Negli anni è diventata una vera e propria icona. Per la seconda stagione di fila è la signora del sabato sera di Dazn e la vedremo in diretta dai principali stadi italiani con i pre-post partita dei migliori match di serie A.



Che impressione ha avuto della serie A dopo le prime due giornate?

«L'inizio di campionato è stato davvero scoppiettante, nessuna partita è finita 0-0. Sono stati segnati molti gol, che sono sempre garanzia di spettacolo, anche se non è detto di bel gioco. Juventus-Napoli, Fiorentina-Napoli, Inter-Lecce ma anche Roma-Genoa e Atalanta-Torino sono state partite davvero appassionanti».



