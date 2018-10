di Melina Chiapparino

Naby Keita ha trascorso una notte tranquilla senza complicazioni e con condizioni cliniche stabili. Il giocatore era uscito ieri nel primo tempo dopo essersi fermato in campo: in un primo momento si pensava a un infortunio muscolare alla schiena; durante i primi soccorsi all'ospedale San Paolo, invece, i sanitari hanno effettuato una scintigrafia prima di trasferire il calciatore al Cardarelli, dove attualmente è ricoverato nel reparto di Cardiologia, trasportato in ambulanza dopo le prime cure nel nosocomio di Fuorigrotta.



Le sue condizioni sono stabili e i sanitari prevedono altri esami diagnostici in giornata che potrebbero anche comportare la dimissione del calciatore. Per il momento non è stato diramato alcun bollettino ufficiale sulla natura del problema di salute intervenuto ieri sera.



«Stiamo valutando le sue condizioni. Non c'è ancora nessuna decisione su quando lascerà la struttura», ha spiegato in una nota il club che ha poi aggiunto che il giocatore ha effettuato tutte le analisi del caso. A parlare delle condizioni di Keita era stato poi il tecnico degli inglesi, Jurgen Klopp, in conferenza stampa: «Non sappiamo cosa abbia, ma credo sia un brutto problema alla schiena».

© RIPRODUZIONE RISERVATA