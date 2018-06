Il Napoli esordisce col Gozzano e Ancelotti si presenta l'11 luglio

L'arrivo di Ancelotti junior a Dimaro ha fissato alcuni punti chiave per il raduno estivo del Napoli che prenderà il via il 10 luglio e si concluderà il 31, dopo 21 giorni di allenamenti. Carletto Ancelotti, come annunciato dal club, verrà presentato in Val Di Sole, il giorno dopo l'arrivo della squadra in Trentino: sarà un evento che richiamerà centinaia di cronisti da tutto Europa. La prima gara amichevole della stagione sul campo di Carciato il 15 luglio con il Gozzano, poi altri due test match, uno il 22 probabilmente con il Padova o con il Venezia; e l'altro il 29 luglio con il Chievo Verona. Tradizionali gli incontri con il pubblico e gli eventi di intrattenimento con i comici di Made in Sud e lo show di Gino Rivieccio.

