Napoli, perché le tensioni Dema-ADL non aiutano un club da scudetto

Che sarebbe stato un campionato di sofferenza lo sapevamo. E lo sapevamo dall'ultima partita di quello vecchio, per scoprirlo non avevamo bisogno neanche dell'involontario anatema dell'assessore napoletano allo Sport Borriello, che ci ha gentilmente comunicato che finchè il presidente sarà De Laurentiis potremo al massimo arrivare secondi. Dopo ieri sera - la sera della «prima», che al San Paolo è sempre stata sinonimo di festa, di abbracci e di bandiere e di sogni dentro al cuore - il presagio si è fatto più nero. Non è questione di sconfitte o di vittorie sul campo, non di imprese atletiche dell'uno o dell'altro campione: quelle una volta vengono, una volta vanno. È il silenzio, sono gli spalti vuoti, sono gli striscioni così freddamente politically correct (la curva A che omaggia la B e viceversa, nulla di più) a pesare, a lasciare il segno, mentre si dipana questa incredibile partita di fine agosto; è l'assenza ingombrante del patron, del sindaco e di qualsiasi faccia vip dalla tribuna autorità a dire tutto, a dire troppo. A dire di una squadra abbandonata, anzi peggio: di una squadra e del suo pubblico usati e poi traditi dai due soggetti che più di tutti dovrebbero avere a cuore i loro destini, la società e il Comune. Usati in modo incomprensibile ma - in ogni caso - per scopi propri, per una battaglia personale che poco o niente ha a che vedere con il calcio.



È l'eterna storia di questa città, sfruttata e imbrogliata, adulata e poi schiacciata come una serpe velenosa. Una città che non merita il suo inferno, come questa squadra - proprio questa qui, questa guidata da mister Ancelotti che ha già fatto dimenticare mister Sarri, e che ci mette il cuore e alla fine vince e rimane al comando della classifica - ecco questa squadra non merita il mare di cattiverie e di rancore in cui coloro i quali dovrebbero proteggerla la stanno incredibilmente trascinando. «Un sindaco inadeguato», titola sui giornali in edicola oggi, gli stessi giornali che raccontano la vittoria in rimonta della squadra azzurra, una maxi inserzione pubblicitaria pagata dalla Società Calcio Napoli. Dentro l'inserzione tutte le accuse che negli ultimi giorni ha vomitato su De Magistris il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il fiume di accuse - l'incapacità di gestire o risolvere i problemi della città, incapacità tale da offendere Napoli e i napoletani - che De Laurentiis aveva lanciato gratis, senza dover mettere mani al portafogli, parlando con i giornalisti negli ultimi giorni. Perché il presidente abbia sentito il bisogno di ribadire questi concetti pagando spazi pubblicitari non è dato sapere. Quello che sappiamo è che mai nella storia di Napoli e del Napoli, e più in generale delle città e delle squadre di calcio italiane, lo scontro fra un presidente di club e un sindaco ha raggiunto tali livelli di violenza e veemenza. Un livello che già la metà sarebbe troppo: e le cui ragioni profonde, quelle più vere, la città e la squadra, i napoletani e i tifosi hanno diritto di conoscere.



Lo stadio: si è detto che è questo il motivo del contendere, che De Laurentiis vuole comprare il San Paolo a un certo prezzo basso, e che De Magistris vuole vendere a un prezzo molto più alto. È una spiegazione, certo, la più plausibile, non sufficiente però a giustificare tanto reciproco astio. Non sufficiente, intendiamoci, a giustificare neanche lo strappo del sindaco, che l'altra sera in un lungo post ha fatto sapere a tutti che al San Paolo andrà a vedere le partite tra i tifosi della curva, e mai più in tribuna con De Laurentiis accanto al quale, ha scritto, non intende sedersi mai più. E invece un sindaco deve sedersi accanto al presidente della squadra cittadina, deve essere sempre pronto a parlare e ascoltare e a trattare con un imprenditore che ha investito (poco o molto, ognuno è libero di giudicarlo) in una impresa che produce economia e lavoro, e contribuisce a far girare il nome e l'immagine della città nel mondo. Il sindaco non può scegliersi gli interlocutori, finché questi giocano un ruolo istituzionale o paraistituzionale nell'ambito della città da lui governata.In realtà errori gravi, grotteschi, inaccettabili, stanno arrivando in questi giorni da entrambe le parti. De Magistris forse non è il miglior sindaco che Napoli abbia avuto, ma è il sindaco che i napoletani hanno eletto, per ben due volte: se è inadeguato o no, se la sua gestione offende la città oppure no è giudizio che attiene alla politica, agli elettori. Libero per carità di esprimere il suo personale giudizio De Laurentiis, come può farlo un qualsiasi cittadino: ma se impegna così tanto tempo, parole e soldi su questo punto, se impegna il nome e il logo della Società calcio Napoli, un qualche obiettivo in testa deve averlo. E se è così, parli presto, anzi adesso, o si tenga le sue riflessioni per sempre. E vada ad abbracciare Ancelotti, e Zielinski e Mertens e gli altri eroi azzurri che ieri sera hanno onorato una volta di più la nostra maglia. E, loro sì, hanno sciolto il San Paolo, hanno scaldato i tifosi entrati allo stadio sconcertati e confusi e che, dal silenzio gelido con cui avevano accolto - senza schierarsi - il match sindaco-presidente, verso la metà del secondo tempo sono riemersi finalmente nella dimensione per la quale erano venuti, l'unica che conta: gridare forza Napoli, saltare ed abbracciarsi (e chissà che, alla faccia di Ronaldo, non riusciamo a smentire il teorema Borriello).

© RIPRODUZIONE RISERVATA