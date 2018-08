Napoli su Dazn, buona la seconda: «Abbiamo potenziato il servizo»

di Bruno Majorano

Dal fischio finale di Lazio-Napoli di una settimana fa, un solo problema ha popolato la mente di ogni singolo tifoso azzurro. «Anche sabato prossimo la trasmissione di Dazn sarà così lenta?». Preoccupazione fisiologica alla luce dei rallentamenti riscontrati sabato scorso durante la trasmissione della gara dell'Olimpico.



A replicare alle immediate critiche ci aveva pensato subito il nuovo portale che trasmette tre delle 10 gare di ogni giornata di serie A che ha indicato Lazio-Napoli come l'evento più seguito finora sulla piattaforma a livello mondiale. Un numero record di appassionati si è collegato per vedere la partita in un weekend che è stato definito storico per lo streaming di contenuti sportivi visto che ha segnato l'inizio di un nuovo modo di guardare lo sport per i tifosi italiani. «Sappiamo che sabato sera alcuni utenti, una piccola parte delle centinaia di migliaia di spettatori, hanno registrato delle interruzioni. Siamo intervenuti prontamente e abbiamo risolto la situazione in vista delle partite di domenica sera, la cui trasmissione si è svolta senza particolari problemi. Complessivamente, il risultato del weekend è positivo. Tuttavia vogliamo continuare a migliorarci e stiamo lavorando per perfezionare il servizio», avevano fatto sapere da Dazn tramite un comunicato stampa.



