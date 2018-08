Napoli-Milan in esclusiva su Dazn: cinque consigli per lo streaming

Lazio-Napoli ha fatto felici i tifosi azzurri, ma per qualcuno a casa non è stato così semplice esultare insieme agli azzurri. I continui e variegati problemi di Dazn, il nuovo canale completamente in streaming del calcio italiano, hanno rovinato la serata di festa per molti supporters, pronti a chiedere spiegazioni alla piattaforma ed ora impensieriti dal ritorno sugli stessi canali della propria squadra del cuore.



Come per la gara dell'Olimpico, infatti, anche Napoli-Milan, la prima degli azzurri al San Paolo, sarà trasmessa dai canali Dazn che, per migliorare l'esperienza della prima volta, ha fornito alcuni consigli ai tifosi ed agli appassionati che saranno stasera alla Tv.



Verificare la connessione, utilizzare il browser migliore o il più indicato dispositivo, queste tra le altre raccomandazioni condivise da Dazn dai suoi canali ufficiali, nella speranza che i problemi di una settimana fa possano già essere risolti.





