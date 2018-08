Milan, Gattuso è già in clima Napoli: canta Pino Daniele tra gli autografi

Come preparerà Gennaro Gattuso l'importante sfida di sabato al San Paolo tra Napoli e Milan? L'allenatore calabrese starà sicuramente studiando al meglio la squadra azzurra del nuovo allenatore Ancelotti, uno che in rossonero è stato per anni suo maestro e compagno di tante vittorie, ma anche fuori dal campo «Ringhio» dimostra di essere già pronto per il clima di Napoli.



All'uscita dell'allenamento di ieri, infatti, tra un autografo e l'altro l'allenatore rossonero è stato sorpreso dalle telecamere di Premium Sport a canticchiare il motivetto tanto noto ai napoletani di «Quanno chiove», celebre canzone di Pino Daniele. Insomma, oltre al calcio, Gattuso vuole essere pronto su tutto per la gara del prossimo sabato.



