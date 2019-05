Napoli, il mistero di Lady Ancelotti: «Il calcio è una bugia», sos tifosi

Un post misterioso, pubblicato direttamente dalla sua pagina Instagram. Katia Ancelotti, figlia di Carlo, ha fatto parlare i tifosi del Napoli nelle ultime ore per un suo messaggio apparso sui social. «Il calcio è una bugia» la semplice frase condivisa da lady Ancelotti, frase che ha fatto drizzare le antenne dei napoletani.



A cosa si riferiva Katia? Il primo pensiero va proprio a papà Carlo e al Napoli: problemi in casa azzurra? Probabilmente ogni timore è infondato e la motivazione va ricercata solo nell'ultima giornata di campionato. Katia, così come Carletto, ha infatti conservato una forte fede milanista e probabilmente il non approdo in Champions dei rossoneri, in favore dei cugini dell'Inter, non deve aver fatto troppo piacere.







