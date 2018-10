Napoli sorride, solo multa dall'Uefa: San Paolo aperto contro il Psg

Qualche timore c'era stato dopo la tirata d'orecchie dall'Uefa per la gara casalinga contro il Liverpool, ma da casa Napoli tutti sembravano essere sereni. La conferma sembra essere arrivata oggi, con il club azzurro solo sanzionato economicamente per l'ultima gara europea. «La commissione disciplinare dalla Uefa ha sanzionato il Napoli con una multa da 34mila euro a causa dei fuochi d'artificio accesi dai tifosi nel corso della sfida contro il Liverpool e per l'accesso bloccato di una delle scale d'emergenza dello stadio San Paolo».



Questa la decisione della Commissione europea riportata nelle ultime ore da Sportmediaset. tutta Napoli tira dunque un sospiro di sollievo: il San Paolo è sotto la lente di ingrandimento dopo le ultime gare casalinghe e ogni incidente potrebbe costare caro. La gara contro il Paris Saint Germain del prossimo 6 novembre, però, sarà regolarmente giocata a porte aperte.

