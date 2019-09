Paura per Ounas, esce in barella ma rassicura: «Non è il crociato»

Un brutto scontro di gioco l'ha costretto all'uscita addirittura in barella poco dopo l'ora di gioco. I tifosi del Nizza hanno tutti tirato il fiato quando Adam Ounas si è accasciato al suolo, costretto alla sostituzione poco dopo. «La sua uscita ci ha messo in difficoltà» ha commentato Vieira, allenatore dei rossoneri, ma dopo il match il calciatore algerino ha rassicurato tutti.



«Non è il crociato, ma non sappiamo ancora qual è l'entità dell'infortunio» ha detto di sfuggita ai media presenti. Ounas è arrivato a Nizza la scorsa estate di mercato in prestito dal Napoli e il club francese potrà riscattarlo la prossima estate per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Il calciatore ha lasciato comunque lo Stade Louis II sulle proprie gambe e senza l'aiuto dello staff medico.



"Ce ne sont pas les croisés" assure Adam Ounas sorti sur civière à l’heure de jeu touché au genou@AS_Monaco - @ogcnice #ASMOGCN pic.twitter.com/SdVPF5S7p5 — France Bleu Azur (@francebleuazur) September 24, 2019

