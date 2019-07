Napoli, Ounas trascina l’Algeria in semifinale di Coppa d’Africa

Coma Kalidou Koulibaly con il Senegal, anche Adam Ounas con l'Algeria. L'attaccante azzurro entra solo nel finale dei regolamentari, ma esulta insieme con i compagni che ai rigori battono la Costa d'Avorio dopo l'1-1 dei novanta minuti e approdano in semifinale di Coppa d'Africa.



Ounas, dopo l'iniziale panchina, è entrato in campo nel finale di gara, ha giocato da protagonista i supplementari e soprattutto ha segnato il quarto e decisivo rigore per la sua Algeria. In semifinale ora l'Algeria affronterà la Nigeria che nell'altro quarto aveva eliminato il Sudafrica.

