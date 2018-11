Psg senza Cavani, i dubbi di Tuchel: «Ha dolore, spero di recuperarlo»

Il Paris Saint Germain vince e convince anche contro il Lille inanellando la dodicesima vittoria in altrettante gare di campionato. «Una partita bellissima, la nostra migliore prestazione» ha detto Tuchel al fischio finale, felice per la gara dei suoi. «Abbiamo tenuto bene il Lille, credo sia stata la migliore partita dall'inizio della stagione. Era necessario contro un avversario così forte».



Il miglior modo, dunque, per prepararsi alla gara di Champions contro il Napoli. «In europa troveremo un avversario diverso che gioca in un modo differente», ha ammesso Tuchel. «Ma vedo una squadra fiduciosa dopo la bella prestazione in campionato». A tenere banco in casa PSG è anche l'infortunio di Cavani, ieri in tribuna dopo l'infortunio patito. «Non abbiamo rischiato Cavani perché nell'allenamento di giovedi aveva ancora dolore. Napoli? Mi auguro di averlo, tutto dipende dai prossimi allenamenti che faremo, spero torni al 100%. Se si allenerà senza alcun fastidio, partirà con la squadra lunedi».



Dopo la vittoria sul Lille ha parlato anche il capitano dei francesi Thiago silva. Il centrale brasiliano, grande assente della gara d'andata contro il Napoli, conosce bene gli azzurri e l'Italia per i suoi trascorsi al Milan. «Siamo felici, ma dobbiamo continuare così: abbiamo il Napoli, poi il Monaco, continueremo a giocare per vincerle tutte», ha detto il difensore. «Martedi avremo una gara di altissimo livello, sarà necessario giocare bene per vincerla. Non possiamo permetterci una sconfitta, significherebbe l'eliminazione dalla competizione», ha ammesso Thiago Silva.



Con la maglia del Milan, il difensore brasiliano ha conosciuto Napoli ed il Napoli, ma la squadra di ancelotti è molto diversa dagli azzurri che lui ricorda. «Abbiamo rispetto per il Napoli, abbiamo visto cosa ha fatto contro l'Empoli, ma crediamo di poter vincere al San Paolo. È uno stadio speciale, vincere lì non è mai facile».

