Psg a valanga: manita all'Amiens Gli ultrà: «Aspettiamo i napoletani»

Senza Neymar, ma con Mbappé e Cavani in campo per novanta minuti. Tuchel pensa al Napoli ma non troppo, davanti c'è l'ostacolo Amiens superato senza troppe difficoltà dal Paris Saint Germain che passeggia e chiude con un pokerissimo. Cinque gol alla squadra di Pelissier superata senza troppi problemi, in gol Marquinhos, Rabiot, Draxler, Diaby e anche il giovanissimo campioncino francese Mbappé, che nella ripresa ha piazzato la quarta rete parigina.



Segnali importanti dal campo, dunque, un avvertimento per il Napoli di Carlo Ancelotti che mercoledi sera è atteso dalla sfida del Parco dei Principi. Ma segnali di distensione anche fuori dal campo: il K-Soce Team, gruppo ultras del PSG, sta facendo circolare sui social in queste ore un messaggio di benvenuto per tutti i tifosi napoletani che saranno in città in vista della super sfida di Champions League.







«Mercoledì 24 ottobre 2018, in occasione della partita di Champions League tra Parigi Saint-Germain e Ssc Napoli, daremo il benvenuto ai nostri fratelli di Curva B di nuovo a Parigi», si legge dal comunicato.



«Questo incontro sarà una nuova opportunità per riaffermare la forte amicizia che lega i nostri due gruppi.

Attraverso questo comunicato, diamo il benvenuto a tutto il popolo napoletano, oltre alle due curve del San Paolo, e chiediamo a tutti i parigini di dare loro un benvenuto all'altezza dei nostri numerosi viaggi a Napoli».







