di Pino Taormina

C'erano le sue mani, contro il cielo di Berlino, quando la coppa d'oro brillò. 14 anni fa ormai. Fabio Cannavaro, figlio di Napoli, il capitano in eterno dell'Italia campione del mondo, porta la città nel cuore. La sua avventura in Cina sta per ripartire e i giorni trascorsi a ammirare il Vesuvio e il Golfo sono già finiti. «Ho visto quello striscione alla stazione che diceva benvenuti a tutti gli emigranti. Ho sorriso. Mi sento un emigrante a cui manca da morire la propria città anche se è una città che lo fa arrabbiare».



Cannavaro, com'è la serie A vista dalla Cina?

«Un campionato che ti sorprende. Perché sembrava davvero che il Napoli e l'Inter potessero bloccare il carrarmato Juventus. E invece, sembra davvero complicato costringere i bianconeri a fermarsi. Eppure è un calcio competitivo, basta vedere di quanta gloria si è ricoperto in Champions nonostante l'uscita di scena delle squadre di Ancelotti e Spalletti».



Questo dominio Juve è demerito delle rivali?

«Macché. Hanno il merito di capire i momenti: hanno preso Cristiano sapendo che c'era bisogno di una nuova iniezione di entusiasmo per proseguire questo cammino da invincibili. Per fermare adesso la Juve, il Napoli deve prendere solo Messi...».



Nel 2019 il Napoli, dunque, non può vincere lo scudetto?

«Può vincerlo se la Juve lo regala. Magari succede qualcosa che adesso si fa fatica a immaginare e gli azzurri devono essere pronti ad approfittarne».



