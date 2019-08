Napoli, la maledizione di James: lesione al polpaccio, fuori un mese

«Dopo i test effettuati oggi, a James Rodriguez è stato diagnosticata una lesione muscolare al polpaccio destro». Questo il contenuto del breve, quanto esplicativo, comunicato stampa apparso qualche ora fa sul sito ufficiale del Real Madrid. Il calciatore colombiano era stato schierato sabato da Zidane nella sfida al Valladolid, titolare nuovamente con la maglia delle merengues.



La situazione riguardante James è in evoluzione, non si conoscono ancora i tempi di recupero, ma sembra certo che il colombiano starà lontano dai campi da gioco per le prossime settimane. L'infortunio può cambiare ora ogni scenario sul mercato, con James che era oggetto del desiderio del Napoli di Ancelotti e che nelle ultime settimane sembrava invece aver preso il suo posto all'interno del gruppo di Zidane.

