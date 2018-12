Napoli, anche CR7 con Koulibaly «Nel calcio serve sempre rispetto»

«Nel mondo e nel calcio ci vorrebbero sempre educazione e rispetto. No al razzismo e a qualunque offesa o discriminazione». Parole di Cristiano Ronaldo, il campione della Juventus che scende in campo in prima persona per la difesa di Kalidou Koulibaly, bersagliato da cori razzisti ieri sera a San Siro durante Inter-Napoli.



Il franco senegalese, anche espulso da Mazzoleni per una brutta reazione nervosa, è stato difeso dal mondo del calcio e questa mattina anche dal campione portoghese che su Instagram ha condiviso una foto insieme con il calciatore azzurro.



