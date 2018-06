Il Chelsea ha scaricato Sarri, ma sul web spunta la raccolta fondi

di Gennaro Arpaia

A due settimane dall’ultima volta, torna a farsi vedere Maurizio Sarri. L’allenatore toscano, però, stavolta non finisce davanti alle telecamere e non ha più la tuta tinta d’azzurro Napoli. Jeans e camicia blu, tutto per passare inosservato. Ma anche a San Benedetto del Tronto, dove da anni trascorre le vacanze, è difficile non riconoscere l’uomo che era anche la faccia della seconda potenza del campionato italiano fino a qualche giorno fa.



Sarri riassapora il gusto del calcio giocato e per farlo con il sorriso «torna» in Lega Pro. La partita in questione è Sambenedettese-Cosenza, poi vinta per 2-0 dagli ospiti che passano anche il turno playoff. I tifosi riconoscono Sarri, chiedono selfie e autografi, lui risponde col sorriso. Il broncio di fine campionato sembra un ricordo, ma ora c’è da capire come sarà il futuro del toscano, col Chelsea che si allontana e il Napoli che l’ha messo alla porta.



I Blues, infatti, sembrano avergli preferito il francese Laurent Blanc. L'ex difensore francese, con un passato anche a Napoli, è pronto a prendere l'eredità lasciata da Conte e a diventare la nuova guida degli inglesi, scalzando sia Luis Enrique che lo stesso Sarri, forse condannato da quella stessa penale che aveva spaventato De Laurentiis e che mette a rischio il suo futuro.



Sui social, però, i tifosi del Chelsea sembrano essere tutti dalla parte del toscano. Numerosi gli attestati di stima sui social, che si sono trasformati, poi, anche in iniziative concrete: prima la raccolta di firme per chiedere ad Abramovich di mettere sotto contratto Sarri, poi addirittura una raccolta fondi. «Aiutiamo il Chelsea a mettere insieme i soldi necessari per l'arrivo di Sarri», con l'obiettivo fissato al 8 milioni di euro, l'importo che era da pagare al Napoli per liberare il toscano.

