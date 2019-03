Sorriso Koulibaly con il Senegal Solo panca per Allan col Brasile

90 minuti ed una vittoria importante. Kalidou Koulibaly protagonista con il Senegal nella vittoria per 2-0 contro il Madagascar che avvia la selezione del difensore azzurro nelle qualificazioni alla Nations Cup africana. Kalidou è rimasto in campo per tutto il match confermando lo status di pilastro imprescindibile per la sua nazionale.



Solo panchina, invece, per il brasiliano Allan. L'azzurro è rimasto a guardare per intero il match amichevole della nazionale verdeoro contro Panama. Solo un pari per il Brasile, lanciato dal gol del milanista Paquetà: prossimo impegno contro la Repubblica Ceca martedi.

