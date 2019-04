Napoli, tutti pazzi per Lozano: doppietta record per il messicano

Se il PSV può ancora sperare di vincere il campionato di Eredivisie il merito è in gran parte il suo. Hirving Lozano non si ferma più e contro il Vitesse salva la faccia a tutti con una doppietta che sa di ultima spiaggia. Prima il gol del momentaneo 1-1, poi nei secondi finali quello del definitivo 3-3, per un pareggio che tiene ancora la sua squadra attaccata al primo posto insieme con i rivali dell'Ajax.



Una doppietta su rigore che certifica il sangue freddo dell'attaccante messicano e che sancisce un nuovo record per lui: con le reti di ieri sale a quota 17 nel campionato olandese e 21 in stagione, massimo di sempre in carriera per lui nell'anno della consacrazione. Tutti i maggiori club d'Europa, infatti, ora pensano a lui e il Napoli, tra le prime squadre ad interessarsi a Lozano, dovrà essere bravo in estate se vuole anticipare le concorrenti in quella che si preannuncia tra le aste di mercato più calde del 2019.





