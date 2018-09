Napoli, Vinicius trova ancora il gol e il suo Rio Ave vola in classifica

Dopo il gol in Coppa portoghese, arriva anche il primo gol in campionato per Vinicius Morais, l'attaccante brasiliano classe 1995 che lo scorso anno era stato acquistato dal Napoli. Dopo l'estate passata a Dimaro, il club azzurro l'ha mandato in prestito nuovamente in Portogallo, ma stavolta in massima serie, e il calciatore ha avuto subito un buon impatto.



Il gol di ieri, secondo stagionale, ha aperto le danze per il Rio Ave che è riuscito a battere a domicilio il Santa Clara. Una partenza sprint per la squadra portoghese che, dopo i primi cinque turni di campionato, è quinto in classifica ed in zona Europa League, a ridosso di club storici del calcio lusitano come Benfica, Porto e Sporting CP.







