Nations League, Mancini riparte: sabato le convocazioni azzurre

La Nazionale azzurra è pronta a ripartire. Dopo le tre amichevoli di maggio e giugno, contro Arabia Saudita, Francia e Olanda, l'Italia si riaffaccia in una competizione ufficiale: si tratta della neonata Nations League. La squadra guidata da Roberto Mancini affronterà la Polonia a Bologna venerdì 7 settembre (alle 20,45) e il Portogallo campione d'Europa in carica a Lisbona (estadio do Sport Lisboa e Benfica) lunedì 10 settembre, alle 20,45. Mancini diramerà sabato pomeriggio la lista dei convocati per le due partite; il raduno è fissato per domenica 2 settembre, entro la mezzanotte o comunque al termine delle partite di campionato, nel Centro tecnico federale di Coverciano. La Nations League è nuova competizione promossa dall'Uefa e si articola su quattro categorie, dalla A alla D: l'Italia è inserita nella Lega A, che comprende le 12 Nazionali con il ranking Uefa più alto, suddivise in quattro gironi da tre squadre ciascuno. Dopo le partite d'andata contro Polonia e Portogallo, l'Italia ha in programma il 14 ottobre la trasferta in terra polacca e il 17 novembre l'ultimo match casalingo contro il Portogallo. Nelle giornate in cui non sarà impegnata nel torneo, la Nazionale disputerà gli incontri amichevoli contro Ucraina, a Genova, mercoledì 10 ottobre (alle 20,45), e Stati Uniti, in una sede da stabilire, martedì 20 novembre.

