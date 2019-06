«Mario non è qui solo per una questione tecnica e perché è stato espulso all'ultima giornata, lui lo sa, gliel'ho detto personalmente. Così Roberto Mancini commentando quanto ha detto Balotelli a Canal+ secondo il quale la perdurante esclusione dalla Nazionale sarebbe da imputare a motivi di razzismo e ritenendo che siano in molti a considerare inopportuno un suo ritorno in azzurro.



«Non entriamo in merito a quelle dichiarazioni - ha continuato il ct a Coverciano per il primo giorno di raduno - e comunque a me non le ha detto. Le ragioni per cui Mario non è qui le sa, ci ho messo qualche giorno per cercarlo perché ha 8-9 numeri diversi, per le doti tecniche che ha può tornare qui e vale anche per altri giocatori attualmente esclusi. Lui sa che non deve farsi espellere e invece è successo, se non è qui è per colpa sua e riprendersi l'azzurro dipenderà quindi solo da lui. L'ho allenato da quando ha 17 anni, può fare molto di più, quando gioca al 100% vale per quattro giocatori invece si accontenta di farlo a livelli bassi. Ha 12 mesi per cercare di tornare in Nazionale».

