Nazionale, Balotelli si è allenato ed è pronto a prendersi la fascia

Mancini sarà di sicuro di parola e stasera, prima di cena, annuncerà come promesso la formazione dell'Italia che domani sera, all'Allianz Riviera di Nizza, affronterà la Francia di Deschamps, nella seconda amichevole della sua gestione tecnica partita, lunedì a San Gallo, con il successo contro l'Arabia Saudita.



SPAZIO AI GIOVANI

La Nazionale volerà a metà pomeriggio, in charter da Firenze, in Costa Azzurra. In mattinata l'ultimo allenamento stagionale a Coverciano. Esercitazioni tattiche e qualche indicazione. Davanti a Perin, ad esempio, è stata provata la difesa zenza Bonucci che solo in retata raggiungerà Nizza (il capitano in premesso da ieri per problemi familiari): da destra Zappacosta, Caldara, Romagnoli e De Sciglio. Mandragora, con Baselli e Pellegrini intermedi, il regista a centrocampo: è lui l'alternativa a Jorginho. In attacco, con Balotelli centravanti, Berardi e Chiesa. Mancini, nella circostanza, ha riportato Florenzi in difesa, schierandolo da terzino destro. E comunque ha cambiato spesso gli interpreti in ogni reparto, schierando anche gli stessi (Bonucci escluso) usati lunedì contro l'Arabia Saudita.



IN BILICO

Balotelli, insomma si è regolarmente allenato: smaltito l'affaticamento agli adduttori. Ma deve aspettare l'okay dal ct che non vuole correre rischi. E che, prima di annunciare l'Italia per il secondo test, parlerà con Bonucci. La presenza del difensore chiama in causa proprio SuperMario. Se non giocasse Bonucci, Balotelli sarebbe il capitano. Nella sua Nizza.

