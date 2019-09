Italia, De Rossi tra i pre-convocati di Mancini per la sfida alla Grecia

di Gianluca Lengua

Roberto Mancini convoca Daniele De Rossi in Nazionale. Una scelta “politica” più che strategica visto l’infortunio muscolare alla coscia del centrocampista che lo ha costretto a restare a casa nella trasferta del Boca Juniors contro il San Lorenzo. Il ct Mancini ha inserito Daniele tra i pre convocati per la sfida del prossimo 12 ottobre allo Stadio Olimpico contro la Grecia valida per la qualificazione a Euro 2020. Il ritorno nella Capitale di un simbolo come De Rossi, aumenterebbe l’interesse per il match dei tifosi romanisti che potrebbero accorrere in massa allo stadio per salutare il proprio idolo. Un fulmine al ciel sereno dato che l’ultima sua presenza in Nazionale risale al 13 novembre 2017 quando l’Italia uscì sconfitta da San Siro nella partita contro la Svezia e che gli costò la qualificazione al Mondiale di Russia.

