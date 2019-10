L'ex Ventura elogia Mancini: «Grande lavoro, bene i giovani»

«Complimenti a Roberto Mancini, ha fatto un grandissimo lavoro, e la nota più positiva di questa Nazionale è l'infornata di giovani in crescita esponenziale». Lo dice, intervenendo a Radio Anch'io Sport su Radio 1, l'ex ct della nazionale della mancata qualificazione ai Mondiali, e attuale tecnico della Salernitana, Giampiero Ventura. Quello della Nazionale, dice è stato «un percorso straordinariamente positivo», l«arrembaggiò dei giovani è studiato per »creare lo zoccolo duro della Nazionale del futuro, mi auguro che sia una tendenza. Sono assolutamente felice, Mancini -ripete- ha fatto un grandissimo lavoro«. Su una possibile carenza del pacchetto difensivo, secondo Ventura: la qualificazione con tre turni di anticipo può far lavorare anche su quel lato». Quanto alla sua esperienza in Nazionale, Ventura non nasconde il peso della disavventura: «forse lo sbaglio era stato accettare, ma ho scelto con il cuore e chi sceglie con il cuore spesso sbaglia. È andata così e me ne dispiaccio non come ct ma come tifoso dell'Italia. L'esperienza è stata un pò dura», non tanto per il «risultato negativo, ma perché è stato epocale. Ho dovuto prendere le distanze» da quella vicenda «perché altrimenti avrei pagato di più sotto l'aspetto psicologico».

