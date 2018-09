Pellegri infortunato: niente Nazionale, torna al Monaco

Primo allenamento nel pomeriggio a Coverciano per la Nazionale azzurra in vista dell'esordio di venerdì nella Nations League contro la Polonia a Bologna. Alla seduta non prende parte Pietro Pellegri: l'attaccante del Monaco, classe 2001, alla sua prima convocazione con la Nazionale maggiore, a seguito degli accertamenti effettuati non sarà a disposizione per le gare con Polonia e Portogallo. In accordo con il club farà rientro in sede per le cure del caso.

