Nazionale, Malagò gioca in difesa: «Io sto con Mancini, va aspettato»

«È chiaro che si punta sempre a fare risultato, è giusto che ognuno faccia le sue critiche ma su Mancini non si può mettere in dubbio la sua validità: ho molta fiducia nell'uomo Mancini e sto dalla sua parte». Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò. «È un progetto che deve essere visto nel lungo periodo - ha puntualizzato il numero uno dello sport italiano a margine dell'inaugurazione del Toyota Wheel Park di Roma - Anche se sappiamo che ci sono delle scadenze sull'Europeo del 2020 che sono importanti e credo che anche i molti esordienti siano un segnale preciso per rendersi conto dei giocatori su cui fare veramente affidamento». Proprio sullo sfogo del ct azzurro riguardo lo scarso utilizzo dei giovani in Italia, il capo dello sport italiano ha tenuto a precisare: «Le sue accuse sono ineccepibili e sacrosante - ha sottolineato Malagò - Giustamente Mancini vede le cose dal suo punto di vista, è chiaro che bisogna difendere la maglia azzurra della Nazionale ma il problema è che magari i presidenti delle squadre non sono d'accordo. Loro pagano meno i giocatori stranieri o perché gli allenatori chiedono determinati giocatori: purtroppo questo è il dato di fatto».

