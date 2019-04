Mancini si riprende la Nazionale: «Ma rivedere le date 2019/20»

«Sarebbe meglio se il prossimo campionato finisse prima del 24 maggio, servirebbe per dare un pò di riposo ai giocatori prima del ritiro pre-Europei». È l'auspicio di Roberto Mancini oggi a Coverciano per due giorni di stage insieme ai colleghi dell'Under 21 Gigi Di Biagio e dell'Under 20 Paolo Nicolato. «Anche il presidente Gravina ha già espresso il suo pensiero al riguardo, la speranza è che si possa ancora cambiare qualcosa, le cose si possono sempre migliorare, vale per l'inizio come per la conclusione della prossima stagione - ha ribadito il ct azzurro - Io ci spero ancora. Se poi la decisione sarà definitiva ci adegueremo».



«Alla fine vince sempre la squadra migliore, perché ha fatto meglio o perchè ha giocatori migliori. Non ho mai visto prevalere una squadra mediocre o peggiore di altre, alla lunga vince la più forte». Così Roberto Mancini è intervenuto sulla querelle Allegri-Adani su Sky. « Il problema è che a fine partita un allenatore può essere stanco o aver fatto tante interviste - ha continuato il ct azzurro oggi a Coverciano per uno stage con i giovani - Può esserci un confronto, si è parlato di calcio e mi parte abbiano divagato, ci sta dopo una gara. Ma non è niente di grave. Io posso parlare per me, credo che se uno esprime una opinione debba essere accettata, le opinioni sono diverse e ognuno di noi pensa in modo differente». Quindi una riflessione: «In Italia siamo cresciuti con la mentalità che il risultato è la cosa più importante, alla fine è vero che si gioca per vincere e non partecipare e questa mentalità ci ha portato a conquistare quattro Mondiali. Però qualcosa sta cambiando e negli ultimi anni anche da noi le squadre stanno giocando meglio. Io stesso insieme ai colleghi dell'Under stiamo lavorando per trasmettere un gioco bello e offensivo». Ha aggiunto ct dell'Under 21 Gigi Di Biagio: «Bel gioco o vittorie? L'ideale sarebbe vincere e giocare bene ma non c'è una verità assoluta e non si può stare a sindacare troppo su quanto avvenuto. Giocare bene inorgoglisce ma 8 volte su 10 vince chi è più forte».

