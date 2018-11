Nazionale, ancora fuori Belotti: Mancini chiama Tonali e Grifo

Restano ancora fuori dalle convocazioni azzurre del ct Roberto Mancini Mario Balotelli e Andrea Belotti, prima chiamata per Tonali del Brescia, Sensi del Sassuolo e Grifo dell'Hoffenheim. Sono queste le indicazioni più significative nella lista dei 27 convocati per la sfida di Nations league con il Portogallo e l'amichevole con gli Usa. Tra i convocati da registrare anche il ritorno in azzurro di De Sciglio, Rugani e Pavoletti.

Questo l'elenco completo.

Portieri:

Alessio Cragno (Cagliari),

Gianluigi Donnarumma (Milan), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori:

Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio

Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri

(Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Alessio Romagnoli (Milan),

Daniele Rugani (Juventus).

Centrocampisti:

Nicolò Barella (Cagliari), Roberto Gagliardini

(Inter), Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi

(Sassuolo), Sandro Tonali (Brescia), Marco Verratti (Paris Saint

Germain);

Attaccanti:

Domenico Berardi (Sassuolo), Federico

Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Vincenzo Grifo

(Hoffenheim), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Kevin

Lasagna (Udinese), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Matteo Politano

(Inter).

