Accusa di stupro, la polizia di Rio intima Neymar a comparire

La Polizia di Rio è tornata nel ritiro della Sele‡ao, la Granja Comary a Teresopolis, e ha consegnato un'intimazione a comparire a Neymar, che ha firmato la ricevuta. Secondo quanto c'è scritto sul documento che gli è consegnato, O Ney dovrebbe presentarsi venerdì in un commissariato per fornire la propria versione in relazione all'indagine intrapresa nei suoi confronti per aver diffuso via Instagram immagini intime della donna che lo ha accusato di stupro. A questo proposito, va ricordato che in Brasile la legislazione considera che la diffusione di «scene di sesso, nudità o pornografia» effettuata senza il consenso della persona ritratta costituisce un delitto, punibile con pene fra 1 e 5 anni di prigione. La federcalcio brasiliana (Cbf) ha già fatto sapere che chiederà che la deposizione di Neymar venga rimandata in quanto venerdì la Seleçao sarà a Porto Alegre in vista dell'amichevole di preparazione alla Coppa America di domenica contro l'Honduras.

© RIPRODUZIONE RISERVATA