Il caso Neymar continua a scuotere il Brasile dopo la vicenda che ha visto l'asso del Psg e della nazionale denunciato per un presunto caso di stupro il 15 maggio scorso a Parigi. Oggi il numero 2 della Federcalcio brasiliana (CBF), Francisco Noveletto, ha detto che la vicenda potrebbe anche portare O Ney alla rinuncia alla Coppa America che prende il via il 15 giugno, visto il grande clamore e la pressione sul giocatore. Una vicenda dai contorni ancora poco chiari, con la 26enne di San Paolo che, dopo la denuncia presentata venerdì scorso, ancora non si è ancora presentata alla polizia per formalizzarla, passo indispensabile secondo la legge brasiliana per poter formalizzare l'imputazione, malgrado sia già stata convocata due volte, lunedì e martedì.



Brasile, Tite: «Non mi permetto di giudicare Neymar, la vicenda è delicata e personale»



«Io conosco la stampa, non lo lasceranno in pace», ha detto oggi Noveletto in un'intervista, aggiungendo che sul caso «ci sono ancora cose da vedere», fra le quali «un video che sarà lanciato. Io scommetto che alla fine (Neymar) non andrà alla Coppa America, chiederà di essere esentato». Secondo Noveletto, il numero 10 verdeoro «non è in condizioni psicologiche per affrontare la Coppa America e allo stesso tempo un “battaglione” di giornalisti: ha già lasciato da desiderare nel Mondiale, è facile immaginare il suo peso emotivo attuale». Il commissario tecnico della nazionale verdeoro, Tite, ha intanto confermato che Neymar sarà in campo domani sera nell'amichevole contro il Qatar a Brasilia. Il calciatore, da parte sua, ha pubblicato oggi sui suoi social un versetto della Bibbia: «l'Eterno cammina egli stesso davanti a te; egli sarà con te; non ti lascerà e non ti abbandonerà; non temere» (Deuteronomio, 31:8). Secondo la 26enne che lo ha denunciato - la cui identità non è stata rivelata - Neymar l'ha violentata, «apparentemente ubriaco» in un albergo parigino lo scorso 15 maggio, dopo aver arrangiato un suo viaggio in Francia per incontrarla. Il fuoriclasse respinge le accuse, sostenendo di essere vittima di una «estorsione».





