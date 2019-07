Neymar, cadute le accuse di stupro per mancanza di prove

Novità sull'affaire che coinvolge il giocatore del Paris Saint Germain Neymar accusato di violenze sessuali da una modella brasiliana. A quanto riportano fonti giudiziarie la polizia di San Paolo si asterrà dall'avanzare accuse penali nei confronti del calciatore non esistendo elementi sufficienti per una accusa formale di violenza o aggressione.



Secondo la stampa brasiliana la polizia ha chiuso il caso chiedendo l'archiviazione alla Procura viste le diverse incongruenze nella versione fornita da Najila Trindade Mendes in relazione alle presunte violenze subite in una camera di albergo a Parigi lo scorso 15 maggio.



Il caso tuttavia non è stato ancora archiviato in quanto la Procura ha un periodo di tempo di quindici giorni per chiedere ulteriori accertamenti, chiudere il fascicolo o andare a giudizio.

