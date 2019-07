Il classico dubbio del «mi si nota di più se ci sono o se manco?» non ha messo in crisi Neymar Jr, che non si è proprio fatto vedere al raduno del Paris Saint Germain suscitando un vespaio di polemiche e illazioni. Il club ha reagito con ufficiale durezza all' «assenza ingiustificata» del brasiliano promettendo severe sanzioni, mentre il ds, Leonardo, dichiara che «Neymar non è più indispensabile al Psg e può anche partire», naturalmente alle condizioni della società.



Una porta spalancata per un clamoroso ritorno al Barcellona? Non proprio, almeno per ora, visto che il club di proprietà qatariota non sembra in vena di sconti sul cartellino mentre il presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu, afferma che nulla è cambiato rispetto ai giorni scorsi, quando si parlava solo di «contatti superficiali» tra le due società per provare a venire incontro ai desideri del fuoriclasse.



Al botta e risposta di ieri tra la società, con la nota sul sito, e il padre del giocatore, il quale ha dichiarato che si sapeva da tempo che Neymar si sarebbe riunito alla squadra non l'8 ma il 15 luglio per precedenti impegni, ha fatto seguito un'intervista di Leonardo a «Le Parisien». Il ds preannuncia sanzioni per il calciatore per l'assenza al raduno e invita il Barcellona «a manifestarsi e fare un'offerta» se è interessato a Neymar. Leonardo però precisa che il fuoriclasse «ha ancora tre anni di contratto. E poiché non abbiamo ricevuto un'offerta, non possiamo discutere nulla». E poi aggiunge: «Neymar può lasciare il Psg, se c'è un'offerta che va bene a tutti. Ma finora non sappiamo se qualcuno vuole comprarlo o a quale prezzo». Leonardo spiega poi che il Psg «non ha bisogno di giocatori che farebbero un favore al club rimanendo qui. Un club va avanti se controlla su tutto, compresi i suoi giocatori più importanti».



Il ds infine afferma che «non esiste un piano con Neymar e uno senza. Ha un contratto con il Psg e non c'è nessuna proposta di acquisto». Dal Brasile, Neymar aspetta e spera in una chiamata da Barcellona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA