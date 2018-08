Neymar dice no al Real Madrid: «Non lascerò il Psg per i Blancos»

Neymar Junior è a Barcellona, dove oggi è andato a trovare i suoi ex compagni che si stavano allenando nella 'Ciutat Esportivà azulgrana. Motivo del ritorno di O Ney in Catalogna è un impegno con lo sponsor PokerStars, che lo ha visto impegnato in una partita contro Gerard Piqué e il golfista Sergio Garcia. Parlando a margine dell'evento, la 'stellà brasiliana ha sottolineato che «per me sarebbe molto complicato affrontare il Barcellona in Champions». «Qui ho tanti buoni amici - ha aggiunto Neymar -, che sono anche ottimi giocatori. È stato bello rivederli, mi mancavano. Da un lato mi piacerebbe affrontarli, ma dall'altro, come club, non mi piacerebbe giocare contro il Bar‡a». O Ney ha voluto anche rassicurare i tifosi: «il mio connazionale Arthur è un grande, e darà al Barcellona ciò che questa maglia merita». Inevitabile la domanda, fatta da TV3, sul futuro e il presunto interessamento del Real Madrid: «ho un contratto con il PSG, e rimarrò lì», ha risposto Neymar. E Adrien Rabiot potrebbe davvero lasciare Parigi per il Barca? «Non lo so, chiedetelo a lui».

© RIPRODUZIONE RISERVATA