Neymar, manata in faccia al tifoso ​che lo criticava: «Impara a giocare»

Neymar mentre saliva le scale della tribuna insieme con i suoi compagni dopo la sconfitta ai rigori nella finale di Coppa di Francia contro il Rennes è stato insultato da un tifoso che gli ha detto: «Impara a giocare!». L'attaccante del Paris Saint Germain si è fermato davanti al tifoso e gli ha dato una manata in faccia per poi proseguire la salita. Il video è diventato subito virale in un'altra serata storta per la squadra di Tuche, fuori dalla Champions agli ottavi, dalla Coppa di Lega ai quarti, e senza neppure la Coppa di Francia, con il ko in finale ai rigori contro il Rennes.

