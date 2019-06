Caso Neymar, spunta un video dell'aggressione alla modella

Il Brasile ha ascoltato per la prima volta la versione della giovane donna che accusa Neymar di stupro. L'intervista è stata trasmessa dalla Sbt, la seconda rete televisiva più importante del paese, un'ora prima dell'amichevole tra la Selecao e il Qatar, nella quale il giocatore si è infortunato (salterà la Copa America). «È stata un'aggressione e uno stupro», ha dichiarato Najila Trindade Mendes de Souza. La giovane, che si è definita una modella, ha spiegato che voleva avere una relazione con la stella del Psg, ma Neymar l'ha picchiata e violentata quando si sono incontrati a Parigi: «Era mia intenzione avere un rapporto sessuale con lui», ha raccontato Najila Trindade.



La donna ha aggiunto che Neymar le aveva pagato l'hotel e i viaggi in aereo. Poi, rispetto all'atmosfera dei loro scambi a distanza, le cose sono cambiate durante il loro primo incontro: «Era aggressivo, totalmente diverso dal ragazzo che avevo conosciuto nei nostri messaggi. Volevo stare con lui così mi sono detta 'Ok', proverò a gestirlo. Abbiamo iniziato ad accarezzarci, a baciarci e fino a quel momento è andato tutto bene. Poi ha iniziato a picchiarmi. Le prime volte ho detto 'ok', va tutto bene. Poi ha iniziato a farmi molto male e gli ho chiesto di smettere».



Secondo la modella, Neymar si è scusato ma avrebbe continuato a picchiarla mentre facevano sesso. Neymar sostiene di essere innocente, e dopo che la stampa ha riferito che la giovane donna ha presentato una denuncia a San Paolo, ha pubblicato un video in cui afferma di essere vittima di una "trappola".



