Nicchi e la Var, non si torna indietro: «E chi sbaglia va in panchina»

«Bisogna cominciare a parlare sempre meno della Var, uno strumento tecnologico molto utile voluto da tutti e ben applicato sul quale comunque ci sono delle cose da migliorare. Il protocollo è quello approvato l'anno scorso, gli arbitri lo stanno applicando. Poi ogni tanto qualcuno sorprendentemente non se ne avvale ma di questo si occuperà Rizzoli»: così il presidente Aia, Marcello Nicchi, ai microfoni di Gr Parlamento. «Lo strumento c'è - ha aggiunto - e va utilizzato al massimo così le discussioni sono al minimo. Chi non si attiene ai regolamenti va in panchina, non è un problema».



«Bisogna smettere di lamentarsi - ha sottolineato Nicchi - la Var funziona, se poi ogni volta che accade un episodio si vuole smontare tutto siamo fuori dal mondo. È uno strumento importante che tutti ci invidiano. Se si pontifica su un episodio allora non è cambiato niente e mi chiedo cosa l'abbiamo messa a fare. Quando qualcosa che si può correggere non viene corretto è lavoro del designatore che non riaccada».

