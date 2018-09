Nico, l'ischitano di Berlino volto nuovo della Germania

di Bruno Majorano

È nato a Berlino 25 anni fa, ma nelle sue vene scorre sangue campano, e più precisamente ischitano. Nico Schulz, di mestiere difensore, gioca in Germania da quasi 10 anni: prima l'Hertha Berlino, poi il Borussia Mounchengladbach, ora l'Hoffenheim. Grazie alla sua ultima esperienza - il terzo posto in Bundesliga - ha conquistato anche la possibilità di giocare nella fase a giorni della Champions League in un gruppo dove i tedeschi se la vedranno con Manchester City, Shakhtar e Lione. «Ho già collezionato due presenze in Champions quando ero un giocatore del Gladbach, ma non vedo l'ora di affrontare le prossime sfide contro squadre tra le migliori del mondo. È il sogno di ogni giocatore scendere in campo in Champions. Il match in casa del City sarà davvero entusiasmante, così le altre due sfide e Lione saranno grandi partite».



Il cognome di Nico (Schulz) potrebbe trarre in inganno, perché le sue origini sono italiane (mamma tedesca e papà italiano), e più precisamente ischitane. «Ho scelto di giocare con il cognome di mia madre perché genitori non si sono mai sposati. Mio fratello, ad esempio, si chiama Gianluca, un nome molto più italiano del mio. La famiglia di mio padre si chiama D'Abundo». E Nico in Italia è venuto spesso. «Quando ero bambino andavo in vacanza in Italia ogni estate con i miei genitori. L'ultima volta sono stato lì tre anni fa. Ischia mi piace moltissimo, è una bellissima isola. Il cibo è strepitoso. Adoro la pasta al forno di mia nonna. Purtroppo non parlo benissimo l'italiano. Mio padre mi ha mostrato l'isola e la mentalità italiana».



