Finisce, almeno per ora, l'avventura di Steven Nzonzi con la maglia della Roma. Il francese ha raggiunto un accordo con il Galatasaray. Andrà in Turchia in prestito con diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro.



"L’accordo prevede il diritto di opzione, in favore del club turco, per estendere il prestito fino al 30 giugno 2021, a fronte di un corrispettivo pari a 0,5 milioni di euro.



Inoltre, il Galatasaray avrà il diritto di acquisizione dei diritti a titolo definitivo a fronte del riconoscimento di un corrispettivo di 16 milioni di euro, se esercitato entro il 30 giugno 2020, e di 13 milioni se esercitato entro il 30 giugno 2021.



Il club augura al calciatore le migliori fortune per il futuro" il comunicato della Roma.

