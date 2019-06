L'Olanda supera il Giappone: le orange contro l'Italia ai quarti

L'Olanda sarà l'avversaria dell'Italia ai quarti di finale del Mondiale donne. Le Orange hanno battuto per 2-1 il Giappone grazie al gol partita segnato dalla Martens (autrice anche del momentaneo gol del vantaggio al 17' pt) al 44' st su rigore. Le nipponiche avevano pareggiato con la Hasegawa al 43' pt. Il match contro le azzurre che vale un posto in semifinale è in programma sabato alle ore 15 a Valenciennes.



Questo gli accoppiamenti nei quarti di finale del Mondiale di calcio donne, in corso in Francia, in programma da giovedì 27 a sabato 29 giugno: Norvegia-Inghilterra giovedì 27 ore 21, a Le Havre Francia-Stati Uniti venerdì 28 ore 21, a Parigi Italia-Olanda sabato 29 ore 15, a Valenciennes Germania-Svezia sabato 29, ore 18.30, a Rennes

© RIPRODUZIONE RISERVATA