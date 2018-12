Olympiacos-Milan 0-0 La Diretta c'è Castillejo, davanti Cutrone-Higuain

Si gioca tutto in 90 minuti il Milan, atteso all'inferno del Karaiskakis. Dopo la vittoria contro il Dudelange (e la contemporanea sconfitta dell'Olympiacos contro il Betis) i rossoneri sono ora ad un passo dai sedicesimi di finale, ma per staccare il biglietto per la seconda fase dovranno mantenere il vantaggio nello scontro diretto contro i greci, battuti 3-1 a Milano. Per riuscirci basterà perdere di un solo gol di scarto oppure subire una sconfitta di due gol, a patto di segnarne almeno uno.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Olympiacos (4-2-3-1): José Sá; Elabdellaoui, Cissé, Vukovic, Koutris; Guilherme, Camara; Feftazidis, Fortunis, Podence; Guerrero. All. Martins



Milan (4-4-2): Reina; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Castillejo, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone. All. Gattuso

© RIPRODUZIONE RISERVATA