Continuano gli episodi di razzismo nel calcio italiano, e non si fermano agli stadi. Un opinionista calcistico ospite della trasmissione TopCalcio24, Luciano Passirani, si è lasciato andare a commenti a dir poco infelici in diretta mentre parlava di Lukaku: solo poche settimane fa l’attaccante belga dell’Inter era stato oggetto di cori razzisti allo stadio di Cagliari, mentre ieri i milanisti Kessie e Donnarumma sono stati bersagliati a Verona.





Questo è uno che ti trascina la squadra, è uno che se giochi un testa a testa ti butta giù - dice Passirani - Fermarlo è difficile, per fermarlo gli devi lanciare 10 banane da mangiare. Le solite frasi fuori luogo che associano le persone di colore alle scimmie insomma. Qualche ora dopo il direttore di rete Fabio Ravezzani ha annunciato che Passirani non sarà più invitato a TopCalcio24: Ce ne scusiamo, una cosa così non la tolleriamo, ha detto.

Pensieri da età della pietra (oppure pensieri dei giorni nostri, e questo è anche peggio) #NoToRacism pic.twitter.com/XRMqZTSukr — Alessandro Alciato (@AAlciato) September 15, 2019

