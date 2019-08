Ospina convocato dalla Colombia, James fuori per l'infortunio

David Ospina confermato tra i pali della Colombia. Il portiere sudamericano, dopo la non positiva esperienza all'ultima Copa America con la maglia dei cafeteros, è stato confermato tra i leader del gruppo colombiano che si ritroveranno per le amichevoli di settembre contro Brasile e Venezuela. In totale sono quattro i colombiani convocati in Serie A: oltre all'azzurro anche Cuadrado (Juventus), Duvan Zapata e Luis Muriel (Atalanta).



Assente tra i 24 convocati è pero James Rodriguez, il colombiano che tanto piace al Napoli di Carlo Ancelotti. La lesione al polpaccio destro rimediata nell'ultima uscita contro il Valladolid ha messo ko il fuoriclasse sudamericano che resterà così a riposo, ancora in attesa di scoprire con certezza quale sarà il suo futuro.



Estos son los arqueros que han sido convocados para los amistosos de septiembre frente a @CBF_Futebol y @FVF_Oficial. 🧤 #ElEquipoDeLaGente pic.twitter.com/q7W5m2si2V — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 27, 2019

