Ounas e l’Algeria sul tetto d'Africa: sconfitto 1-0 il Senegal di Koulibaly

di Gennaro Arpaia

Un gol in apertura che decide il match. Il destro beffardo di Bounedjah che si arrampica verso la porta e batte Gomis vale all’Algeria una vittoria incredibile nella finale di Coppa d’Africa. Fa festa Adam Ounas, che dopo aver messo lo zampino nella semifinale del torneo stavolta resta a guardare, portando a casa solo il titolo di miglior marcatore dei suoi (con 3 gol segnati).



Dall’altra parte i grandi rimorsi di Kalidou Koulibaly. Il centrale difensivo del Napoli, dopo una coppa da protagonista, era squalificato stasera e non ha potuto giocare la finale contro l’Algeria. Una serata amarissima per Kalidou e i suoi compagni di squadra.

