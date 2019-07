L'Algeria vince all'ultimo assalto: finale col Senegal senza Koulibaly

Una vittoria al fotofinish che fa felice tutta l’Algeria. Mahrez segna al 95 il gol del 2-1 (di Troost-Ekong l’autorete che aveva portato in vantaggio l’Algeria nel primo tempo, poi il pari di Ighalo nella ripresa) che abbatte la Nigeria e porta gli algerini direttamente in finale. Adam Ounas e compagni possono festeggiare l’accesso all’ultima gara del torneo, anche se la punta napoletana non è entrata in questa combattutissima semifinale.



Ounas ci sarà, però, per la finale contro il Sénégal, una nazionale che sarà priva di Kalidou Koulibaly. Il centrale difensivo napoletano si è visto recapitare un giallo nella semifinale vinta dai suoi contro la Tunisia per 1-0 (autorete di Bronn in pieno supplementare) ed ora salterà la gara più ambita.

