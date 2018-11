Panchina d'oro, vince Allegri: solo secondo posto per Sarri

Per la quarta volta in carriera Massimiliano Allegri si aggiudica la panchina d'oro. La conquista del premio di miglior allenatore dell'anno (stagione 2017-18) è anche frutto della vittoria del campionato con la Juventus. Solo secondo posto (a pari merito con Simone Inzaghi) si è piazzato Maurizio Sarri per la stagione dei 91 punti alla guida del Napoli. «Ma quest'anno Napoli e Inter ci daranno fastidio fino alla fine», ha detto Allegri durante la premiazione.

