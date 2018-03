«Panchina d'oro» della serie A: vince Allegri, Sarri è solo terzo

Massimiliano Allegri ha vinto la panchina d'oro 2016-2017 per la serie A, il riconoscimento che viene assegnato dagli allenatori al miglior tecnico della stagione. Allegri succede all'allenatore del Napoli Maurizio Sarri, che aveva vinto il premio per la stagione precedente. Per l'allenatore della Juventus si tratta del quarto riconoscimento come miglior tecnico.



La cerimonia di consegna è avvenuta questa mattina al centro tecnico di Coverciano. Allegri ha ricevuto 19 voti dai colleghi. Al secondo posto si è classificato il tecnico dell'Atalanta Giampiero Gasperini con 11 voti e al terzo l'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri con 7 voti.



«Ringrazio tutti e auguro a tutti un buon finale di campionato, un po' meno a Sarri», ha commentato divertito Allegri tra lo sguardo divertito dei presenti e anche dello stesso allenatore del Napoli.

