di Eleonora Trotta

Vincenzo Montella, con Enzo Maresca vice, è al momento in pole position per la panchina del Siviglia. La decisione finale arriverà entro le prossime ore: i rappresentanti del club andaluso si sono riuniti oggi pomeriggio per valutare anche la candidatura di Javi Gracia, ex tecnico del Rubin Kazan.

