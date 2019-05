Pari Chelsea in Europa League ​ma i tifosi attaccano Sarri

I tifosi del Chelsa continuano a essere scontenti dell'operato di Maurizio Sarri e lo hanno attaccato duramente dopo il pareggio (1-1) dell'andata delle semifinali di Europa League sul campo dell’Eintracht. C’è chi invita la società a prendere una decisione una volta per tutte dopo il terzo pareggio consecutivo della squadra tra Premier ed Europa. «Esonerate Sarri, basta col suo calcio fatto di scuse». Altri hanno ribadito come il manager non valga niente secondo loro: «Sarri è uomo da buttare via»



L’allenatore è stato attaccato per aver fatto partire Eden Hazard dalla panchina: «Non sono certo che la decisione di far riposare Hazard in una semifinale europea abbia senso. Sarri pensa che Hazard abbia giocato molto di recente, quindi è stanco. Ci sono probabilmente ancora cinque partite in questa stagione e poi andrà al Real Madrid, perché farlo riposare?». Sarri è stato attaccato per questa mossa: «Per quel motivo lo sta tenendo da parte? Per la prossima stagione? Quell’uomo è in piena crisi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA